Son dakika haberleri | İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon
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Son dakika haberleri | İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon

17.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:04
Son dakika haberleri | İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Son dakika haberler: İSTANBUL merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde İstanbul, Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya illerinde bulunan  6 kişiyi dolandırarak toplam 473 bin 351 lira mağdur ettikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta Kadıköy'de oturan H.D. isimli kadının banka çağrı merkezinden arandığı beyan edilerek, kişisel bilgilerinin çalınması sonucunda 100 bin lira dolandırıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, olayın şüphelileri V.K. (37), R.K. (28), K.S. (36) ve Ü.G.'yi (28) 15 Mart'ta Bakırköy'de yakaladı. Yapılan araştırmada şüphelilerin, elde ettikleri paraları F.Y. (27) isimli kişi aracılığı ile "Kirve" lakaplı F.Y. (39) isimli kişiye ulaştırdığı belirlendi. Polis ekipleri, F.Y. (27) isimli kişiyi Bakırköy'de, F.Y. (39) isimli kişiyi ise Maltepe'de yakaladı. Ayrıca, olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen N.Y. (21) ve O.S.O. (43) de Pendik ve Maltepe'de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan araştırmalarda şüphelilerin farklı tarihlerde Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya illerinde ikamet eden 5 kişiyi aynı yöntemle dolandırarak toplam 373 bin 351 lira mağdur ettikleri tespit edildi.  Gözaltına alınan 8 şüpheli "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

 


- İstanbul
Son dakika haberleri | İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon
Son dakika haberleri | İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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