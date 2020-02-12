İstanbul'da telefon dolandırıcılarına büyük darbe

12.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:11

İSTANBUL merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. . Şüphelilerin 4 ay içinde kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak mağdurları, yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Operasyon sırasında Eyüp'te bir eve yapılan baskında Irak uyruklu şüphelinin içinde su bulunan asansör boşluğuna atladığı donmak ve boğulmak üzereyken polis tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

4 AY SÜREN TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından organize şekilde telefon dolandırıcılığı yapan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün şebeke üyelerine yönelik İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Urfa illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

ÇETE LİDERİ "OLTA MEHMET" DE YAKALANDI

Baskın sırasında çetenin elebaşı olduğu öğrenilen "Olta Mehmet" lakaplı Mehmet Ç.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan 13 cep telefonu, 2 bilgisayar ile taşınabilir hard diskler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

BİRİ ÇATI DA DİĞERİ SU DOLU ASANSÖR BOŞLUĞUNDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Eyüp'te bir eve baskın yapan polisleri gören Irak uyruklu şüphelinin kendisini bir apartmanın içinde su bulunan asansör boşluğuna atıp saklanarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.. Şüphelinin suyun derin olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği, olay yerindeki polis ekipleri tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Bir diğer şüphelinin ise polislerden saklanmak için kaçtığı çatıda gözaltına alındığı belirtildi.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin izlediği yöntemleri de ortaya çıkardı. Rastgele çevirdikleri telefon numaralarından karşılarına çıkan özellikle yaşlı insanları kendilerine kurban seçen çete üyelerinin kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları öğrenildi. Aradıkları kişilere yaşa dışı terör örgütünün banka hesaplarına ele geçirdiğini, ya da terör örgütü FETÖ'yle bağlantılarının çıktığını söyleyen şüphelilerin "Sizi aklayacağız. Ancak bu süre zarfında evinizde ya da bankada bulunan paranızı bize teslim edeceksiniz. Operasyon bittiğinde size iade edeceğiz." dedikleri öğrenildi.

BİR MAĞDUR KUŞADASI'NDAN AYDIN'A GİDİP PARAYI TESLİM ETMİŞ

Şüphelilerin söylediklerine inanan mağdurların bankadan çektikleri paraları ya da evde bulunan ziynet eşyalarını bir torbaya ya da çantaya koyarak buluşma yerinde polis sandıkları şüphelilere teslim ettikleri öğrenildi. Bir olayda Kuşadası'nda dolandırılan mağdurun para ve ziynet eşyalarını koyduğu çantayı otomobiliyle Aydın'a kadar götürüp burada teslim ettiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PARAYLA GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Öte yandan şüphelilere ait bazı sosyal medya hesaplarında, şüphelilerden birinin bir mağdurdan para aldıktan sonra otomobilin içinde paralarla çektirdiği görüntüler bulundu. Görüntülerde paraları yere atan şüphelinin ayaklarıyla paralara basarken görüntüleri çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.

5 İLDE 12 MAĞDURDAN 6 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

4 ilde yapılan baskında yakalanan şüphelilerin İstanbul, Elazığ, Aydın, Bursa ve İzmir'de 12 mağdurdan toplamda yaklaşık 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin kendilerine yaşlı insanları hedef seçtikleri öğrenilirken, ara operasyonlarda bu paranın 3,5 milyon lirasının ele geçirildiği yakalanan 5 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi.

88 YAŞINDAKİ MAĞDUR "SAKIN BUNLARA İNANMAYIN" DEDİ.

Öte yandan dolandırıcılık çetesinin mağdurlarından Fikriye Şirin (88) Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şüphelilerden bir kez daha şikayetçi oldu. Fikriye Şirin "Üst üste beni aradılar. Sonra beni cepten aradılar, 'bankadaki paranızı koruyacağız. Bankadaki memurlar paranı alıyorlar' diye kandırdılar. Sürekli telefonu kulağımdan tutmamı istiyorlardı. Onlara inanıp paramı bankadan çektim. Evdeki altınları da parayla birlikte torbaya koydum. Hep polis olduklarını söylediler. Eve bir kişi geldi. Onu polis sandığım için ona teslim ettim. Paramı geri alamadım. hepsi gitti. Bunlara kimse inanmasın" dedi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vatandaşların kendilerini polis yada savcı olarak tanıtan kişilere yönelik dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardılar. Gözaltına alınan dolandırıcılık çetesi üyeleri için savcılıktan ek gözetim süresi alındığı soruşturmanı çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul