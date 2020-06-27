İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama
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İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama

Bahçelievler'de patlamanın meydana geldiği tekstil atölyesinin bulunduğu binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama
27.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:26

Bahçelievler'de patlamanın meydana geldiği tekstil atölyesinin bulunduğu binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 7 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında hasar gören 2 dükkan ve üzerindeki 12 dairede, ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Bina sakinlerine ilaç ve değerli eşyalarını almaları için kontrollü izin verilmesinin ardından boşaltılan apartman mühürlendi.

Detaylı inceleme, molozların tamamen kaldırılmasının ardından yapılacak. Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yapacakları incelemenin ardından binada ikamete izin verilip verilmeyeceği belirlenecek.

Bu süreçte bina sakinlerinden talepte bulunanların geçici barınma ihtiyaçları, Bahçelievler Belediyesince karşılanacak.

Olay

Saat 04.55'te, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 62 numaradaki bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana gelmiş, yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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