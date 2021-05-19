İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
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İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor İstanbul'un özel halk otobüsleri sarıya boyandı İstanbul'da İBB ile Özel Halk Otobüsleri arasında yapılan anlaşma sonrası erguvan ve turkuaz rengindeki toplam 3 bin 50 özel halk otobüsü sarı renge boyanmaya başladı.

İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor

İstanbul'un özel halk otobüsleri sarıya boyandı

İSTANBUL - İstanbul'da İBB ile Özel Halk Otobüsleri arasında yapılan anlaşma sonrası erguvan ve turkuaz rengindeki toplam 3 bin 50 özel halk otobüsü sarı renge boyanmaya başladı. Şu an için 900 aracın boya işlemleri tamamlanırken geriye kalan araçların ise önümüzdeki aylar içerisinde boyanarak İstanbulluların hizmetine sunulması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşma ile birlikte İETT otobüsleri yenileniyor. İstanbul'da hizmet vermeye devam eden erguvan ve turkuaz otobüsler, yenilenme kapsamında sarıya boyanıyor. Yenilenen otobüsler yeni renklerine boyanırken aynı zamanda bakımdan da geçiyor. Toplam 3 bin 50 otobüsün yenileneceği süreçte, 900 otobüs ise yeni rengine kavuştu. Geri kalan otobüslerde üç ay sürecek çalışmalar neticesinde yenilenerek İstanbul trafiğinde vatandaşlara hizmet verecek.

Çok aşamalı değişim

Yenilenme kapsamında oto bakım servisine getirilen İETT otobüslerinin üzerlerindeki stickerlar sökülerek yapışkan izlerden arındırılıyor. Uygun hale getirilen otobüsler daha sonra boya hazırlık fırınlarına alınarak zımpara işlemlerine tabi tutuluyor. Ardından yoklama macunları da çekilen otobüsler maskeleniyor ve boya işlemine alınıyor. Son aşama olarak da pasta cila işlemine tabi tutulan özel halk otobüsleri hizmete hazır hale getiriliyor.

"3 bin 50 otobüs boyanacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Göksel Ovacık, "İBB yönetimi ile imzalanan sözleşme ile birlikte özel halk otobüslerinde yeni bir döneme geçtik. İstanbul'daki özel halk otobüsleri artık ücret toplama sistemi değiştirdi ve kilometreye dayalı bir sistem geldi. Bu süreçte de araçlarımız sarıya boyanacak, yeni teçhizatlar takılacak. Toplamda 3 bin 50 araç bu şekilde boyanacak. Şu ana kadar 900 civarı aracımız boyandı. Geriye kalan araçlarımızda bu süreç içerisinde boyanarak İstanbulluların hizmetine sunulacak" diye konuştu.

İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor
İstanbul'da tek tip toplu taşıma dönemi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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