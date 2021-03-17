İSTANBUL'DA TEFECİLİK OPERASYONU KAMERADA 26 GÖZALTI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 17 adreste düzenlediği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda tapu ve senet ile pos cihazlarının ele geçirildiği operasyon anları da kameraya yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bugün 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tapu ve senet, müştekiye ait tapu devir belgeleri, 1 adet smoke tipi gaz bombası, 2 adet kaşe, 38 adet pos cihazı, 249 adet kredi kartı, çok sayıda pos cihazı slipleri, 1 adet para sayma makinesi, 4 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet kaçak cep telefonu, 1 adet harddisk, 465 bin lira, 5 bin 632 Dolar ve 5 bin 640 Euro ele geçirildi. Yakalanan 26 şüpheli hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı