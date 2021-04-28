Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
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Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul ve Muş'ta 11 şüpheliye yönelik tefeci operasyonu düzenlendi.

İstanbul ve Muş'ta 11 şüpheliye yönelik tefeci operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken adreslere yapılan baskınlarda çeteye ait olduğu tespit edilen materyal ve doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saat 06.00'da İstanbul ve Muş'ta Muşlu Tefeci Çetesi denilen gruba yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İddiaya göre, Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahla tehdit ve yağma gibi suçlara karıştığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 11 adrese yapılan baskına Özel Harekat polisleri, Siber Şube ekipleri, ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çeteye ait olduğu tespit edilen materyal ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, baskın düzenlenen adreslerden birisi Sancaktepe, Fatih Mahallesi, Gazali Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katta bulunan daireye yapıldı. Özel harekat polislerinin öncülüğünde baskın düzenlenen dairede bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA TEFECİ OPERASYONU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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