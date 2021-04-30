İstanbul'da tedbirler nedeniyle otobüse alınmayan vatandaşlar yolu kapattı
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İstanbul'da tedbirler nedeniyle otobüse alınmayan vatandaşlar yolu kapattı

İstanbul'da tedbirler nedeniyle otobüse alınmayan vatandaşlar yolu kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt E-5 yan yolunda, korona virüs tedbirleri nedeniyle otobüse alınmayan yolcular yolu keserek otobüsleri durdurdu.

Esenyurt E-5 yan yolunda, korona virüs tedbirleri nedeniyle otobüse alınmayan yolcular yolu keserek otobüsleri durdurdu.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 19.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yolda yaşandı. Pandemi sebebi ile otobüslere fazla yolcu alınmamasına tepki gösteren vatandaşlar, yolu kapatarak otobüslerin geçişlerini engelledi. Bazı vatandaşlar ise otobüslere binerek şoförlerle tartıştı ve hakaret etti. Bir süre sonra daha fazla tepkiye dayanamayan otobüs şoförleri, kapıları açarak dışarıda kalan yolcuları otobüse almak zorunda kaldı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık geçtiğimiz günlerde İHA'ya verdiği röportajda kısıtlama tedbirlerini hatırlatmış ve yolculardan anlayış beklediklerini söylemişti.

Ovacık, "Bizler alınan kararlara riayet etmek istiyoruz. Diğer yandan sabah saatlerinde bir yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bizlerin onları araca almak istemediğimizi düşünüyor. Sonuç olarak şoför arkadaşlarımıza bir tepki meydana geliyor. Hatta olayın boyutu ciddi kavgalara kadar gidebiliyor. Bu sebepten dolayı yolcularımıza da seslenmiş olalım. Pandemi nedeniyle alınan bu kararlara uymak lazım. Vatandaşların bu konuda bizlere karşı biraz daha hoşgörülü olması lazım" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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