İstanbul'da tarihi yerler ve müzelerde 'Ara tatil' yoğunluğu

21.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:03

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından okullarda bu sene ilk kez uygulanan ara tatil devam ederken İstanbul 'da tarihi yerler ve müzelerde yoğunluk yaşanıyor. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar müzelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda uygulanan ve 18 Kasım günü başlayan ara tatil 25 Kasım'da sona erecek. Tatili fırsat bilen öğrenciler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte tarihi yerleri geziyor. İstanbul'da yazdan kalma günler devam ederken ara tatilin bitmesine 3 gün kala tarihi yerler ve müzelerde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. En çok ziyaret edilen yerler arasında Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi yer aldı. Bugün öğleden sonra yerli ve yabancı turistler müze girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"AYASOFYA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETMEMİŞTİM, HEYECANLIYIM"Ayasofya Müzesi'ni ziyaret edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi Asya Zeynep Arslan, "Okullar Pazartesi açılacağı için çok telaşlıyım. Daha önce Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etmemiştim. Heyecanlıyım" dedi. Tatili fırsat bilip, müzeleri ziyaret eden bir diğer öğrenci Sümeyye Şeker ise. Ayasofya Müzesi'ni göreceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Şeker, "Tatilde ödevlerimi yapıyorum. Bir de tarihi yerleri, müzeleri geziyorum" dedi. "TATİL ÇOK GÜZEL GEÇTİ, ÇOK GÜZEL GEZDİM"Müzeleri gezmek için Tuzla'dan Sultanahmet'e gelen 5'inci sınıf öğrencisi Samet Keskin, "Tatil çok güzel geçti, çok güzel gezdim. Annem, babam, ablam ve eniştemle geldik. Bu tatil bence çok güzel oldu. Bir hafta istediğimiz yerleri geziyoruz" diye konuştu."Çocuklar için güzel bir fırsat oldu" diyen öğrenci velisi İdris Keskin, "Biz veliler olarak havayı güzel bulunca çocuklarımızı gezdirdik. Bu tatil hem çocuklara hem de bize iyi geldi. Evde dersleriyle ilgilendi tabii ki. Bir taraftan da kurslara gidiyor" ifadelerini kullandı. Arkadaşlarıyla birlikte Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'ni ziyaret eden Cem Demir Aksu, "Topkapı Sarayı'na gittim. Şu anda yanımda arkadaşlarım var. Böyle daha devam edecek. Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyoruz. Ayasofya Müzesi'ne de girdim. Figürler vardı. Birazcık tarihini biliyorum. Meleklerden dört tane var. Tatilde biraz da ders çalıştık" dedi.

HAFTA SONU YOĞUNLUĞUN ARTMASI BEKLENİYOR

Bir haftalık ara tatil bitmeden önce bu hafta sonu tarihi yerler ve müzelerde yoğunluğun artması bekleniyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul