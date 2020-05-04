İSTANBUL'DA TARİHİ SURLARDA "ÇÖKME" TEDİRGİNLİĞİ
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İSTANBUL'DA TARİHİ SURLARDA "ÇÖKME" TEDİRGİNLİĞİ

İSTANBUL'DA TARİHİ SURLARDA
04.05.2020 14:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:14

Sokağa çıkma kısıtlaması olası facianın önüne geçtiÇöken surlara yakın noktada top oynayan çocuklar ile piknik yapan aileler görüntülenmişti.

Sokağa çıkma kısıtlaması olası facianın önüne geçti

Çöken surlara yakın noktada top oynayan çocuklar ile piknik yapan aileler görüntülenmişti.

Her yağmur sonrası çökme endişesi yaşanıyor.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan Öztürk-İbrahim MAŞE/İstanbul,  - İSTANBUL'da tarihi surlarda yaşanan çökmeler tedirgin ediyor. Bir çok defa benzer durumun yaşandığı surlarda dün meydana gelen çökmenin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi olası bir facianın önüne geçti. Daha önce yakın bir noktada top oynayan çocuklar görüntülenmişti.

ÇOCUKLAR TOP OYNARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİTarihi surların Topkapı'daki bölümünde dün öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı. Benzer olayların daha öncede meydana geldiği surlar İstanbulluları tedirgin ediyor. Surların bulunduğu caddelerden, normalde günde çok sayıda kişi geçiyor. Daha önce havadan çekilen görüntülerde de surların hemen dibinde piknik yapan aileler ile top oynayan çocuklar dikkat çekmişti. Çökmenin yaşandığı bölge bugün bariyerlerle çevrilmiş durumda. Çöken surun devamında da yağmur sonrası çalışma yapılacağı belirtiliyor. İstanbul'da daha öncede benzer olaylar yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl da yakın noktada çökme meydana gelmişti. 2017 yılında ise Fatih Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında çökme meydana gelmiş park halindeki aracı hasar görmüştü.

GALATA'DA DA HER YAĞMUR SONRASI KORKUÖte yandan, Cenevizliler tarafından 700 yıl önce Karaköy'de inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi Galata Kulesi'nin devamındaki surların altı da boşalmış durumda. Latin istilası sonrasında 1204 yılında Galata bölgesine yerleşmeye başlayan Cenevizliler 1303-1352 yılları arasında Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze sadece iki tane kule kaldı. Onlardan biri Galata Kulesi'nin yakınında, Şair Ziya Paşa Caddesi üzerindeki bir arsa içinde kalan kule. Galata Kulesi yakınlarındaki bu kule, adeta yok olmaya yüz tutmuş durumda. Kulenin devamındaki surların altı da boşalmış bir görüntüye sahip. Yıkılmak üzere olan tarihi surlar ve kule, çevre sakinlerini tedirgin ediyor. 

"TURİSTLER DE NEDEN BAKIMSIZ OLDUĞUNU SORUYOR"

Kulenin ve devamındaki surların yıkılma tehlikesi olduğunu ve tedirgin olduklarını dile getiren esnaf Sadık Bulut, "Bizim bildiğimiz, Galata Kulesi'ne çıktığımızda buranın, oranın devamı olduğunu gördük. Buraya gelen turistler, buraya girmek istiyorlar. Merak ediyorlar ve neden bu kadar bakımsız olduğunu soruyorlar. Bize de geçmişini biliyor musunuz diye soruyorlar. Biz de Cenevizlilerden kaldığını anlatıyoruz. Tabii ki herkes buranın düzenlemesini ve turizme kazandırılmasını bekliyor. Yıkılma tehlikesi var, görüldüğü gibi yıkılma tehlikesi var. Altı yeni çöktü, 2-3 ay oldu" şeklinde konuştu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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