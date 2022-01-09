İstanbul'da "Tarihi okulda utanç görüntüleri" başlıklı habere ilişkin açıklama Açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, "Tarihi okulda utanç görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki olaya ilişkin işlemlerin 20 Aralık tarihinde okul yönetimince başlatıldığını, 27 Aralık'ta ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulandığını bildirdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Ocak tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20 Aralık tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27 Aralık tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır. Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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