Tarihi eser operasyonunda 479 sikke ele geçirildi

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 479 sikke ele geçirilirken konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından tarihi eserlerin A. Ş. isimli bir kişi de olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheli A.Ş'nin evini izlemeye aldı.

Araçla evden ayrılan şüpheliyi takip eden jandarma, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 479 sikke ele geçirilirken şüpheli A. Ş'yi gözaltına aldı.

İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilen bronz, kurşun ve bakır sikkelerin Yunan, Roma ve Bizans Dönemi ile Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış