İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi
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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, eski çağlardan kalma 415 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, eski çağlardan kalma 415 parça tarihi eser ele geçirildi. Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece'de 4 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda daha önce de tarihi eser kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda tarihi eserin, yasa dışı olarak toplandığı ve bu eserlerin çeşitli müzelere satılmak üzere olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 18 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece'de 4 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, daha önce de tarihi eser kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİ ÇAĞLARDAN KALMA SPOR FİGÜRLERİ VE ZEUS'U SİMGELEYEN KARTAL HEYKELİ DE VAR

Adreslerde yapılan aramalarda Osmanlı, Selçuklu ve Bizans döneminden kalma 255 parça tarihi sikke, çeşitli boyutlarda bronz figürler, yine antik çağlardan kalma güreş ve disk gibi spor faaliyetlerini anlatan heykelcikler, Ege adalarından toplandığı sanılan mermer parçaları, Zeus'u simgeleyen boğa başlığı üzerine işlenmiş kartal heykeli, bronz mutfak eşyaları, gözyaşı şişesi, eski dönemlerden kalma yaka iğnesi ve mızrak uçlarından oluşan 160 parça olmak üzere toplam 415 adet tarihi eser ele geçirildi.

DÜNYA SAVAŞINDAN KALMA PATLAMIŞ HAVAN MERMİSİ DE BULUNUYOR

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 fişek ve dünya savaşından kalma olduğu değerlendirilen patlamış 1 havan mermisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Patlamış haldeki havan mermisinin İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı'na, geri kalan diğer eserlerin ise İstanbul'daki ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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