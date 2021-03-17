İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

17.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:46
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da tarihi eser olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü ahşap tablo ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi eser olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü ahşap tablo ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de dün yaptıkları trafik uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapılan aramada, havluya sarılı halde ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü tablo ele geçiren ekipler, otomobildeki S.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Tablo incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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