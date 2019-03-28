İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 836 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Fatih'te birçok adrese düzenlenen 6 operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 836 parça tarihi eser ele geçirildi.

"Kilia İdolü"nün benzeri kurtarıldı

Tarihi eserler arasında, benzeri 28 Nisan 2017'de New York'taki bir müzayedede 14,5 milyon dolara satılan 5 bin yıllık "Kilia İdolü"nün benzeri heykel ile Tunç Çağı savaş baltaları, Firik ve Urartu dönemi bronz fibulaları, çok nadir bulunan Ermenice ve İbranice dua metinleri ile Grekçe taş baskı İncil'in de bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA