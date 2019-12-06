İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ...
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İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ...

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

06.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:32
İSTANBUL'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 4 BİN YILLIK ANA TANRIÇA HEYKELCİĞİ ELE GEÇİRİLDİ...
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 6 farklı ilçedeki operasyonlar kameralara yansırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve 'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik 8 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından oluşan ana tanrıça heykelciğinin de olduğu çok sayıda tarihi obje ile para ele geçirilirken 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser operasyonları kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:

--------------------Operasyonlardan görüntüler-Ele geçirilen tarihi eserler

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Kaynak: DHA
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