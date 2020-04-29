İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'ndaki tarihi Arap Camisi'ne zarar veren kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da tarihi camiye zarar veren kişi gözaltına alındı
29.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:03

Beyoğlu'ndaki tarihi Arap Camisi'ne zarar veren kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Tersane Caddesi'ndeki Arap Camisi'ne giren bir kişinin camiye zarar verdiği ve doğal gaz vanasını açtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, doğal gazı dışarıdan keserek, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Birol Ç'yi ikna edip gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan emniyette 8 kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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