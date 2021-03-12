İstanbul'da tapudaki çevrim içi başvuruları il geneline yayacak çalışmalar son aşamasına geldi
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İstanbul'da tapudaki çevrim içi başvuruları il geneline yayacak çalışmalar son aşamasına geldi

12.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:45
İstanbul'da tapudaki çevrim içi başvuruları il geneline yayacak çalışmalar son aşamasına geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, halen İstanbul'un 10 ilçesinde "web-tapu" ve "Alo 181" üzerinden çevrim içi yapılabilen başvuruların tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ve fiziki işlem başvurularının sona erdirilmesine...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, halen İstanbul'un 10 ilçesinde "web-tapu" ve "Alo 181" üzerinden çevrim içi yapılabilen başvuruların tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ve fiziki işlem başvurularının sona erdirilmesine yönelik çalışmaların son aşamasına gelindiğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2020 yılında İstanbul'un 39 ilçesindeki Tapu Müdürlüklerinde çeşitli niteliklerde 1 milyon 250 bin civarında işlem gerçekleştirildiği ve 5 milyona yakın vatandaşa hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu süreçte konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüşün de etkisiyle tapu işlemlerinde aşırı yoğunluk yaşandığı, Kovid-19 salgınının aynı döneme denk gelmesinin de bu yoğunluğun azaltılması için birtakım tedbirleri zorunlu kıldığı vurgulandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, başvuruların internet yoluyla alınabilmesi amacıyla "web- tapu" ve "Alo 181" uygulamalarının hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak alınan önlemlere rağmen, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve randevu gün ve saatlerine riayet edilmemesi gibi nedenlerle Tapu Müdürlüklerimizde zaman zaman yoğunluklar yaşandığı gözlemlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

İşlem yoğunluğunun azaltılması için halen İstanbul'un 10 ilçesinde "web-tapu" ve "Alo 181" üzerinden çevrim içi alınan başvuruların tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların son aşamasına geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Web-tapu ve Alo 181 üzerinden yapılan başvurularda yığılma ve zaman kayıplarına neden olan DASK, vekaletname ve emlak beyan değerleri gibi verilerin ilgili kurumlardan çevrim içi temin edilmesine yönelik çalışmalarımız, içinde bulunduğumuz mart ayı sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Ülkemizde ilk kez bir ilin tamamını kapsayacak şekilde İstanbul ilimizde hayata geçirilecek bu uygulama ile işlem sahipleri web-tapu ve Alo 181 üzerinden zaman mefhumu gözetmeksizin başvuru yapabilecek, ilgili kurumlardan belge alınması ve evrakın tapu müdürlüklerine verilmesi sürecinde emek ve zaman kaybı önlenecektir. Web-tapu ve Alo 181 uygulamasından beklenen faydanın elde edilmesi için işlem sahiplerinden randevu saatlerine uymalarını ve gerekli bilgileri eksiksiz beyan etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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