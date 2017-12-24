- İstanbul'da "tam yetkili servis" oyununu polis çözdü

Şişli'de internete yetkili servis ilanı vererek vatandaşların evine giren dolandırıcılar yakalandı



İSTANBUL - Şişli'de "tam yetkili servis" yalanıyla internette ilan vererek, tamirat için geldikleri evlerde vatandaşların televizyonlarını söküp götüren ve geri getirmeyen dolandırıcılar, polis ekipleri tarafından aynı yöntemle suçüstü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 dolandırıcı, vatandaşların evine girebilmek için internette arama motoruna "tam yetkili servis" ilanı verdi. Bu sayede arama motorunda ilk sıraya çıkan dolandırıcılar, 4 gün arayla 4 vatandaşın evine gidi. Yetkili servis çalışanlarının evlerden söküp götürdükleri televizyonları, geri getirmediklerini söyleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fiziki ve teknik takip yapan güven timleri, vatandaşların "0 850 888 0 831" numaralı telefondan arandığını tespit etti. İncelemeyi derinleştiren polis, telefon numarasının başka birinin cep telefonuna yönlendirildiği belirledi.

"Yetkili servis" oyunuyla arama motorunda ilk sıraya çıktılar

'Yetkili servis' yalanıyla vatandaşların evine giren dolandırıcılık çetesinin ilk sırada çıkmak için internetteki arama motoruna'tam yetkili servis' ilanı verdikleri de saptandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güven timleri, vatandaşların şikayetçi olduğu servisin telefon numarasından aynı kişileri arayarak, "Televizyonumuz bozuldu, tamir için gelir misiniz?" dedi. Şahısları Şişli'de bir adrese çağıran polis, servis çantalarıyla polisin verdiği adrese gelen Berkhan Ö. ve Volkan A., suçüstü yakaladı. Vatandaşların evlerinden aldıkları televizyonları internet üzerinden sattıkları tespit edilen 2 dolandırıcı, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.