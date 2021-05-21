Tam kapanmanın sona ermesiyle berber ve kuaförlerde yoğunluk arttı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesiyle hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde iş yoğunluğu arttı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesiyle hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde iş yoğunluğu arttı.

Yurt genelinde 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma kapsamına berber ve kuaförler de alınmıştı.

İstanbul'da 17 Mayıs Pazartesi "kademeli normalleşme" dönemine geçilmesiyle birlikte kentteki berberler ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Randevu sistemi ve HES kodu uygulamasıyla vatandaşlara hizmet veren berber ve kuaförlerde iş yoğunluğu yüzde 80 arttı.

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul'daki berber ve kuaförlerin hizmet verdiğini söyledi.

Hizmet veren işyerlerinin belirlenen kurallara harfiyen uyduğunu belirten Akyüz, "İnsanlar gönül rahatlığıyla hizmet alabilirler. İşyerlerimiz HES kodu ve randevulu hizmet veriyor" dedi.

"Kademeli normalleşme" dönemine geçilmesiyle yeniden hizmet vermeye başladıklarını anlatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Tam kapanmada 17 gün hizmet veremedik. Tam kapanma dönemi bayram öncesine de denk geldi. Bayram döneminde de hizmet veremedik. Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte berber ve kuaförlerde müşteri yoğunluğu yüzde 80 arttı. Bayram tıraşlarını olamayan vatandaşlar geç de olsa bu dönemde tıraş oluyor. Berber ve kuaförlerde yoğunluğumuz devam ediyor ama gün geçtikçe azalmasın bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü hizmet veremiyoruz. Cumartesi günleri de hizmet verebilmeyi yetkililerden talep ediyoruz. Ayrıca bazı esnaf arkadaşlarımız yasak gün ve saatlerde hizmet veriyor. Bu durum diğer arkadaşlarımızın hakkına girilmesine neden oluyor. Çalışma gün ve saatlerine uymayan esnaflara yaptırımı yapılmasını talep ediyoruz."

Ücretlere zam yapılmayacak

Akyüz, zam yapma gibi bir gündemleri olmadığını da belirterek, "İstanbul'da tam kapanmanın ardından berber ve kuaförlerin ücretinde bir zam yapılmadı. Bu ay 'tam kapandık, zam yapalım' deme gibi bir lüksümüz yok. Zam her yıl başında belirlenir ve o yıl boyunca geçerlidir" diye konuştu.

Destek paketi için teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine de 3 bin lira tutarında hibe verileceğini aktaran Akyüz, "Esnaf önceki uzun süreli kapanışta bayağı zor günler geçirdi. Devletimiz önceki kapanışlarda her ay bize gelir kaybı desteği ve kira desteği verdi. Bu durum merhem oldu. En son Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 3 bin liralık destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu esnafımızın hem dükkan hem de ev kirasına katkı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Akyüz, KDV ve stopaj indiriminin uzatılmasının ve daha sonra kalıcı hale getirilmesinin berber esnafı için önemli olduğunu dile getirerek, "Esnafımızın pandemi dönemindeki BAĞKUR primleri ya dondurulmalı ya emekli olacağı döneme aktarılmalı ya da devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şükrü Akyüz, berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının sürekli insanlarla temas halinde olduğunu ve bu nedenle bir an önce aşılanma takvimine alınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Fatih'te kuaförlük yapan Ramazan Elaldı ise tam kapanma nedeniyle 17 gün hizmet veremediklerini söyledi.

Bu durumdan ekonomik olarak etkilendiklerine değinen Elaldı, "Tam kapanmanın ardından yeniden hizmet vermeye başladık. Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Randevu ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Sabahtan akşama kadar bir yoğunluğumuz var. Ayrıca devletimizin yardım paketine de başvurduk. Yardımdan dolayı devletimize teşekkür ederiz. Bu yardım bize nefes aldıracak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer