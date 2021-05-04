İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
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İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm ülkenin tam kapanmaya geçtiği günlerde İstanbul'da meydana gelen trafik yoğunluğu dikkat çekti. Günün ilk saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan 17 günlük kapanma İstanbul'da trafik yoğunluğuna etki etmedi.

Günün ilk saatlerinde bazı bölgelerde oluşan trafik yoğunluğu devam ediyor. Havadan görüntülenen yoğunluğun yüzde 20 seviyesinde olduğu kaydedildi.

İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN OLDUĞU BÖLGELER

Trafikte meydana gelen yoğunluk İstanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde görüldü. Oluşan trafik durumu, kısıtlamanın ilk haftasına oranla düşüş gösterse de İBB raporlarına göre yüzde 20 seviyesinde seyretti.

İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!
İstanbul'da tam kapanmaya rağmen trafik yoğunluğu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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