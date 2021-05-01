İstanbul'da tam kapanmada kafeteryaya baskın kamerada
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İstanbul'da tam kapanmada kafeteryaya baskın kamerada

İstanbul'da tam kapanmada kafeteryaya baskın kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 günlük tam kapanma sonrası yasağa rağmen açık olan bir kafeteryaya baskın düzenledi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 günlük tam kapanma sonrası yasağa rağmen açık olan bir kafeteryaya baskın düzenledi. Baskın kameralara yansırken, içerideki 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 17 günlük tam kapanma uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın açık olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Çınar Sokak'taki mekana baskın düzenledi.

Yasağı delenlere 52 bin 35 lira ceza

Baskında polis ekipleri, içeride 15 kişinin oturduğunu, sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve sokağa çıkma yasağını deldiğini gördü. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından içeridekilere "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı. Fatih S'nin sahibi olduğu işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. Baskın ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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