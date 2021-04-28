İstanbul'da tam kapanma yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti
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İstanbul'da tam kapanma yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti

İstanbul'da tam kapanma yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın akşam uygulanmaya başlanacak tam kapanma öncesi İstanbul'daki trafik yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasında da bir süre devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın akşam uygulanmaya başlanacak tam kapanma öncesi İstanbul'daki trafik yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasında da bir süre devam etti.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yarın akşam saat 19.00'da başlayacak tam kapanma, 17 Mayıs'ta saat 05.00'te sona erecek.

Şehir dışına çıkmak isteyen ve akşam saat 19.00'da başlayacak kısıtlamadan önce evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşların ana yollarda, caddelerde oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.

Özel araçlarıyla çıkan vatandaşlar ana arterlerde yoğunluk oluştururken, İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 19.25 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 şeklinde kaydedildi.

Kentteki trafik yoğunluğu ve vatandaşların hareketliliği, sokak kısıtlamasının başladığı 19.00'dan sonra da bir süre daha devam etti.

TEM Otoyolu Tekstilkent, İstoç, Mahmutbey Gişeler, Bahçeşehir, D-100 karayolu Mecidiyeköy, Okmeydanı, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy ve Küçükçekmece ile Avcılar mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğun olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ise her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu yakasında D-100 karayolunda, sahil yolunun bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu devam ederken, TEM otoyolu ile bağlantı güzergahlarında da yoğunluk gözleniyor.

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında ve otobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerinin erzak alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşların manav, balık tezgahı, kuruyemişçiler, fırınlar ve semt pazarları gibi alanlarda yoğunluk oluşturdukları görüldü.

Halka açık semt pazarlarındaki yoğunluk nedeniyle, zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yaptı. Beykoz'daki semt pazarlarının girişine barikatlar koyan zabıta, girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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