"Tam kapanma" trafik yoğunluğunu azalttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Tam kapanma" trafik yoğunluğunu azalttı

Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kent genelinde de haftanın ilk iş günü sadece kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, ana arterlerin tamamındaki trafik yoğunluğunda da düşüş gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere bağlı olarak yoğunluk görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

'Tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
'Tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
'Tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı
'Tam kapanma' trafik yoğunluğunu azalttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Çatışma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Tam kapanma" trafik yoğunluğunu azalttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 08:50:30. #1.14#

title