İstanbul'da "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor
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İstanbul'da "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor

İstanbul'da 'tam kapanma' sakinliği yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte sakinlik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte sakinlik yaşanıyor.

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulamasıyla İstanbul'daki hareketlilik de azaldı.

Akşam iş çıkışlarında yaşanan trafik, toplu taşıma araçları ve duraklardaki yoğunluk, yerini sakinliğe bıraktı.

TEM otoyolu, D-100 karayolu ile bağlantı yolları ve ana caddelerde normal zamanlarda akşamları görülen trafik yoğunluğu oluşmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde ise polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlere bağlı kısmi yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.25 itibariyle yüzde 24 olarak kaydedildi.

Kentte meydanlar, sahiller ve parklarda da sakinlik yaşanırken, vatandaşların marketlerden ve fırınlardan alışveriş yaptığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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