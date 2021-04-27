İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu
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İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | Güncel

İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu Ülke genelinde hafta içi 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından İstanbul'da kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu

İSTANBUL - Ülke genelinde hafta içi 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından İstanbul'da kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu oluştu. Sultanbeyli'deki berberlerde ise kapanmaya kadar randevular dolduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı. Açıklamanın hemen ardından çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförlerde bayram tıraşı için yoğun mesaisi başladı. Sultanbeyli'de korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde doldu. Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten kuaförler son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.

"Müşterilerimiz 2 hafta önceden bayram tıraşını oluyorlar"

Tam kapanma nedeniyle randevuların tavan yaptığını belirten Kuaför Muhammet Yavuz, Cumhurbaşkanımızın dün açıklamasının sonra tam kapanma kısıtlamasının uygulanacağını öğrendik. Bu karardan sonra randevu talepleri tavan yaptı. Bizde Perşembe gününe müşterilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sabah saat 08.00'den berri aşırı bir yoğunluk var. Ramazan bayramında da kapanma kısıtlaması olacağından dolayı vatandaşlar 2 hafta önceden bayram tıraşı oluyorlar. Bizde pandemi kurallarına uyarak müşterilerimizi mağdur etmeden bayram tıraşlarını yapıyoruz. Randevularımız şimdiden doldu" diye konuştu.

İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu
İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu
İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu
İstanbul'da tam kapanma öncesi kuaförlerde bayram tıraşı yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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