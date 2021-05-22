İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı

İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul'da hava kirliliği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 geriledi.

İstanbul'da hava kirliliği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 geriledi.

Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını evde geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin iyileşmesini sağladı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer alırken, bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.

Kentteki 7 istasyonda ise kirlilik oranı arttı. Artış kaydedilen istasyonlar Sultangazi 4 yüzde 112, Avcılar yüzde 34, Esenyurt 14, Tuzla yüzde 12, Selimiye yüzde 9, Kartal yüzde 6, Bağcılar yüzde 3 olarak sıralandı.

İstasyonların hava kirliliği (NO2 (µg/m3) ) ortalaması şu şekilde:

İlçeler30 Nisan 2020-16 Mayıs 202030 Nisan 2021-16 Mayıs 2021Değişim yüzdesi
Aksaray92,5037,80-59
Arnavutköy18,4715,44-16
Avcılar36,7149,1234
Bağcılar39,4240,733
Beşiktaş62,7623,54-62
Esenler5938,91-34
Esenyurt12,9514,7614
Göztepe65,5753,92-18
Kadıköy94,5753,71-43
Kartal42,6745,196
Mecidiyeköy45,7040,64-11
Sarıyer29,896,25-80
Selimiye88,2195,959
Sultangazi 416,8335,64112
Şile5,944,43-25
Şirinevler58,7740,52-31
Tuzla39,3644,0712
Ümraniye 241,1133,22-19
Yenibosna43,6127,71-36

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:21:27. #1.11#

title