İstanbul'da "tam kapanma"da denetimler devam ediyor
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İstanbul'da "tam kapanma"da denetimler devam ediyor

İstanbul'da 'tam kapanma'da denetimler devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ana güzergahlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetlemeler sürüyor.

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ana güzergahlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetlemeler sürüyor.

Türkiye genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" uygulaması, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Kentteki D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda genel olarak trafik yoğunluğu oluşmazken toplu taşıma araçlarıyla duraklarda da sakinlik yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişleri ile bazı ana güzergahlarda polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlere bağlı olarak kısmi yoğunluk oluşuyor.

Yaya olarak da denetimlerini sürdüren ekipler, dışarıda bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uyguluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, saat 11.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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