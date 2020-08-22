İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu
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İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu

İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kurulduEMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 500 personelin görev alacağı 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.

İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu
22.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:16

İstanbul'da 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü' kuruldu

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 500 personelin görev alacağı 'Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "04.06.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelin görevlendirildiği Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulduğu anımsatıldı. Ülke genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün iki yıl içerisinde gösterdiği yüksek performans ve verimliliğin göz önüne alınarak; 20.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul'da da 500 personelin görev alacağı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Her iki ilimizde bulunan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimiz; Türkiye genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda vatandaşlarımızın Anayasamız ile garanti altına alınan haklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla alınacak önlemler kapsamında; valiliklerimizce yapılan takviye kuvvet taleplerinde, il emniyet müdürlüklerimizin çalışma koşullarının bozulmaması, personelimizin görevi dışında ek görev yüküyle performansının olumsuz etkilenmemesi, aldığı çevik kuvvet eğitimlerinin yanı sıra diğer eğitimlerle profesyonelleşmiş personelin süratle sevk edilmesi amacıyla kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlükleri ülke genelinde toplumsal eylem-etkinliklerde yüksek riskli spor müsabakalarında, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde etkin bir şekilde görevlendirilmektedirler"'EKONOMİK YÖNDEN TASARRUF EDİLMESİ SAĞLANDI'

24.01.2020'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde, Takviye Hazır Kuvvet personelinin 2 ay boyunca deprem bölgesinde aralıksız olarak görev yaparak vatandaşlara en üst düzeyde hizmet ettiği belirtilerek, "Ülkemizde her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı ortalama 48 bin toplumsal eylem/etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık 140 bin personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği göz önüne alındığında; Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde personelin ulaşım esnasında ortaya çıkacak yorgunluğunun ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ile iş veriminin daha da artırılması hedeflenmektedir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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