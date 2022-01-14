Taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde, taksinin çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kavaklı Mahallesi'nde ara sokaktan caddeye çıkan motosiklete, taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle savrulan sürücü, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan caddeye çıktığı sırada taksinin çarptığı motosiklet ve sürücüsünün savrulması yer alıyor.