İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 teşebbüse 46 bin 808 lira para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 teşebbüse 46 bin 808 lira para cezası verildi

17.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:14
İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 teşebbüse 46 bin 808 lira para cezası verildi

Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren 5 teşebbüse toplam 46 bin 808 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi hizmeti pazarında faaliyet gösteren 5 teşebbüse toplam 46 bin 808 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin fiyatları birlikte belirledikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, firmaların, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiklerine oy birliği ile karar verdi.

Alberen Elektronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye 24 bin 498,34 lira, Atak Taksi Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti'ye 9 bin 813,22 lira, Tetaş Elektronik Ltd. Şti'ye 8 bin 315,29 lira, Paşa Taksimetre Ltd. Şti'ye 3 bin 395,95 lira ve Ata Taksimetre Muayene Servisleri Ltd. Şti'ye 785,38 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Böylece 5 firmaya toplamda 46 bin 808,18 lira para cezası verilmiş oldu.

Söz konusu cezalar şirketlerin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da taksimetre satışı ve değişimi yapan 5 teşebbüse 46 bin 808 lira para cezası verildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:15:57. #1.14#
title