İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor
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İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisleri yolcu kılığında bindikleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisleri yolcu kılığında bindikleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan taksi sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Eminönü'nde taksilere yolcu kılığında binen sivil ekipler kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen, taksimetre açmayan ve trafik kurallarına uymayan taksi sürücülerini tespit ederek uygulama noktasına çekti. Bugün gerçekleştirilen denetimde belediye ruhsatında kayıtlı olmayan bir taksi sürücüsünün aracı bağlanarak bin 139 TL para cezası kesildi. Aynı zamanda emniyet kemeri takmayan bir çok sürücüye de 144'er TL cezai işlem uygulandı.

Taksi sürücüleri ise denetimlerin daha sık yapılması gerektiğini söyledi. Taksici Ferman Yıldız, "Bu işte kısa mesafe diye bir şey yok. Hatta kısa mesafe daha çok kazandırıyoruz. Fahiş fiyatları görüyoruz ama buna karşı önlem alınması daha çok denetim yapılması lazım" dedi. Yıldız, fahiş fiyat alan ve müşterisini dolandıran taksicileri "hırsız" olarak nitelendirdi. - İSTANBUL

İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor
İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor
İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor
İstanbul'da taksilere yönelik denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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