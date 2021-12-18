Taksilere yönelik denetim yapıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı.

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekiplerce, emniyet kemeri, kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik kontrol de yapıldı.

Denetimde emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.