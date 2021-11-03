İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da, taksilere yönelik yapılan denetimlere rağmen görüntüler değişmiyor. Esenyurt'ta, taksisine müşteri alan taksi sürücüsü, direksiyon başında at yarışı izledi. Bir başka görüntüde ise Beşiktaş'ta taksiye alınan fazla yolcular cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beşiktaş'ta kameralara yansıyan ilginç görüntülerde yaşanan olaylar denetimlere rağmen manzaranın değişmediğini gösterdi. Esenyurt'ta, taksiye yolcu alan şoför, taksisinde çocukların olmasına rağmen yoğun trafikte cep telefonundan at yarışı izledi. Taksicinin bir eliyle direksiyonu tutup diğer eliyle at yarışı izleyerek kendisini, yolcusunu ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise müşterisi tarafından saniye saniye görüntülendi. Taksicinin maskesini de aynaya astığı görüldü.

Beşiktaş Dolmabahçe'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü. Takside yolcular üst üste binerken bazı yolcuların kafalarını camdan çıkardıkları görüldü.

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER; AT YARIŞI İZLEYEN FAZLA YOLCU TAŞIYAN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 kişi gözaltına alındı

ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 kişi gözaltına alındı

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

 Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title