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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Kadıköy'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında ekipler, taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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