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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Şişli'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Şişli'de kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Büyükdere Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında ekipler, taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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