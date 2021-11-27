İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.

Uygulama kapsamında, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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