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İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Şişli'de kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimde, çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem yapıldı.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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