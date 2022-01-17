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İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şişli ilçesinde kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri, taksileri durdurup evrak incelemesi yaptı.

Taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetimde, çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan veya evrakı eksik olanlara ceza uygulandı.

Bu arada seyir halindeyken telefon kullandığı iddiasıyla ceza kesilen sürücü, ekiplerle tartıştı. Söz konusu sürücü, telefonla konuşmadığını, sadece cihazını şarja taktığını ileri sürerek kendisini savundu.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Şişli, Taksi, Güncel, Haber

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