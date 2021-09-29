İstanbul'da taksicilere denetim

BAZI SÜRÜCÜLER GENELGEDEN HABERSİZ

Mecidiyeköy'de durdurulan bazı sürücüler genelgeden haber dar olmadıklarını söyledi. Denetimlerde durdurulan taksi sürücüsü, "Genelgeden haberim yok. Müşteri almama gibi bir sıkıntım yok. Bu işi yapıyorsanız hizmet vermek zorundasınız. Bu yakada problem var, Anadolu Yakası'nda bu problem yok" diye konuştu. Bir başka sürücü de genelgeden haber dar olmadığını söyleyerek, kendisinin kurallara uyduğunu belirtti.

"YOLCU YOKSA BİZ YOKUZ"Taksi sürücüsü Muammer Kocaman ise genelgeden haber dar olduğunu ve genelgeyi doğru da bulduğunu belirterek " Kısa mesafe almasan faturasını ödeyeceksin. Bu yolcu varsa biz varız. Bu yolcu yoksa biz yokuz. Bu plaka 2.7 milyon ise bu yolcular sayesinde. Korkunç derecede şikayet var meslektaşlarımdan. 'Neden yolcuyu almıyorsun?' diye kavgalarımız bile oluyor. Her zaman havaalanına, Sabiha Gökçen'e mi?, Rize'ye mi gönderelim seni ne yapalım?" şeklinde konuştu. Güldal Torun isimli yolcu da "İncirli'de 2.5 saat taksi bekledim. ya dolu geldi, ya da yer soruyorlar nereye gideceksiniz diyorlar" dedi.

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