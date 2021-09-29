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İstanbul'da taksicilere denetim

Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz - Haberler | Güncel
İstanbul'da taksicilere denetim

İSTANBUL'da birçok noktada taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da birçok noktada taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Mecidiyeköy'de durdurulan taksi sürücülerinden bazıları yeni taksi genelgesinden haber dar olmadıklarını söylerken, bazıları da genelgeyi doğru bulduklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'taksi denetimleriyle' ilgili genelge gönderilmişti. Genelgeye göre polis ekiplerince ticari taksilerin yolcuyu almadığının tespit edilmesi halinde trafikten men dahil, sürücüler hakkında yasal işlem yapılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Kadıköy, Şişli ve Fatih'te oluşturulan kontrol noktalarında taksicileri denetledi. Yapılan denetimlerde durdurulan taksilerdeki sürücülerin belgeleri incelendi.  Belgesi eksik olan sürücülere para cezası kesildi. Mecidiyeköy'de durdurulan taksinin ruhsatı askıya alındığı halde trafiğe çıktığı belirlendi. Taksi, çekici ile otoparka götürüldü.

BAZI SÜRÜCÜLER GENELGEDEN HABERSİZ

Mecidiyeköy'de durdurulan bazı sürücüler genelgeden haber dar olmadıklarını söyledi.  Denetimlerde durdurulan  taksi sürücüsü, "Genelgeden haberim yok. Müşteri almama gibi bir sıkıntım yok. Bu işi yapıyorsanız hizmet vermek zorundasınız. Bu yakada problem var, Anadolu Yakası'nda bu problem yok" diye konuştu. Bir başka sürücü de genelgeden haber dar olmadığını söyleyerek, kendisinin kurallara uyduğunu belirtti.

"YOLCU YOKSA BİZ YOKUZ"Taksi sürücüsü Muammer Kocaman ise genelgeden haber dar olduğunu ve genelgeyi doğru da bulduğunu belirterek " Kısa mesafe almasan faturasını ödeyeceksin. Bu yolcu varsa biz varız. Bu yolcu yoksa biz yokuz. Bu plaka 2.7 milyon ise bu yolcular sayesinde. Korkunç derecede şikayet var meslektaşlarımdan. 'Neden yolcuyu almıyorsun?' diye kavgalarımız bile oluyor. Her zaman havaalanına, Sabiha Gökçen'e mi?, Rize'ye mi gönderelim seni ne yapalım?" şeklinde konuştu. Güldal Torun isimli yolcu da "İncirli'de 2.5 saat taksi bekledim. ya dolu geldi, ya da yer soruyorlar nereye gideceksiniz diyorlar" dedi.

(FOTOGRAF)


- İstanbul
İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

İstanbul'da taksicilere denetim

Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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