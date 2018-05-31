Polis Tarafından Durdurulup Evrakları İstenen Taksi Şoförü Terör Estirdi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafik kontrolü sırasında kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü terör estirdi. Polis memuruna küfürler savuran taksici zor sakinleşti.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü terör estirdi. Memura hakaretler ederek küfürler savuran şahıs, vatandaşların araya gitmesiyle uzaklaştı.
EVRAKLARINI VERMEMEK İÇİN TARTIŞMA ÇIKARDI
Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde, meydanda polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermemeye ve memurla tartışmaya başladı.
POLİS MEMURUNA KÜFÜR ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.
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Şikayetçi olsun bak nasıl özür diliyor ..bu taksici milleti böyle işte bir uber yasaklanmış ...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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böyle giderse yakında resmi polise sen evraklarını ver diyecek durum olacak galiba, ne acı bir durum cezalar iki katı olmalı ki herkes kanunlara saygılı olmak zorunda kalsın, yoksa bune eskiyalık gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu şahinlere mukayit olunCevap Yaz Yayından Kaldır
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abd bunu yapsın da görelim çekip polis vuruyor biraz polislerimize ve polisimize saygılı olalım.Cevap Yaz 5 Yayından KaldırABD HALKI TANKIN ÖNÜNE YATSIN GÖRELİM : Biz türküz Türk bize dizgin vurulmaz ,işine geldimi Türk işine gelmedimi Avrupa yasaları, Yok yaa bir akıllı sensin3 3 Yayından Kaldır