Polis Tarafından Durdurulup Evrakları İstenen Taksi Şoförü Terör Estirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kendisini durduran polis memurunun evraklarını kontrol etmesine izin vermeyen taksi şoförü terör estirdi. Memura hakaretler ederek küfürler savuran şahıs, vatandaşların araya gitmesiyle uzaklaştı.

EVRAKLARINI VERMEMEK İÇİN TARTIŞMA ÇIKARDI

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Meydanı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde, meydanda polis memuru, henüz bilinmeyen bir nedenle bir taksinin evraklarını kontrol etmek istedi. Ancak taksi şoförü evraklarını vermemeye ve memurla tartışmaya başladı.

POLİS MEMURUNA KÜFÜR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine memura hakaretler ederek küfürler yağdıran şahıs, vatandaşların araya girmesine rağmen susmadı. Memurun yaklaşıp konuşmaya çalıştığı şahıs, aracına binip giderken bile küfür etmeyi sürdürdü. O anlar ise kameralarda yansıdı.