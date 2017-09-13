İSTANBUL'da taksi ve minibüslere denetim yapıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 38 noktada 300 ekip ile denetim yapıldı. Bin 790 kişi 724 araç incelenirken toplamda 72 bin 24 lira kesildiği ortaya çıktı.



Denetim yapılan yerlerden biri olan Bağcılar'da polis ekipleri, taksileri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi ve üst araması yaptı. Buradaki kontrollerde dedektör köpek 'Maya' da taksilerin içinde ve dışında arama yaptı.



Şişli Darülaceze caddesinde de yapılan uygulamada taksi ve minibüs sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin üstleri ile araçlar arandı. Yolcuların bulunduğu araçlarda, yolcuların da kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulama sırasında polis köpeği Panzer de araçlarda yapılan aramada yer aldı. Yolcular ve sürücüler denetimden memnun olduklarını dile getirdi.



DENETİMLERİN BİLANÇOSU



Yapılan denetimlerin bilançosu ise şöyle:



Durdurulan araçlardaki bin 790 kişi GBT kontrolünden geçirilirken 724 araç polis denetiminden geçirildi. 71 kişi ve 89 araç hakkında yasal işlem yapılırken 18 araç trafikten men edildi. 5 sürücü hakkında ehliyetsiz araç kullanmaktan, 10 minibüs sürücüsüne de fazla yolcu taşımaktan yasal işlem yapıldı. Mahkemece aranan 4 kişi gözaltına alınırken yoklama kaçağı 4 kişiye de tebligat yapıldı. Denetimlerin sonucunda sürücülere 72 bin 24 lira trafik cezası kesildi. - İstanbul