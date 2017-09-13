Haberler » Ekonomi » Haber

İstanbul'da Taksi ve Minibüslere Denetim

Polis ekipleri, taksi ve minibüsleri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi.

İstanbul'da Taksi ve Minibüslere Denetim

Polis ekipleri, taksi ve minibüsleri durdurup sürücü ve yolcuları GBT kontrolünden geçirdi.

Kaynak: Dunya.com