İstanbul'da Taksi ve Minibüsler Denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ticari taksi ve yolcu minibüslerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde ticari taksi ve yolcu minibüslerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Asayiş Şube Müdürlüğü, yunus diye tabir edilen motorize ekipler ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 300 polis katıldı. Meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yapılan uygulamada polis ekipleri, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde taksi ve minibüsleri durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, yolcuların kimliklerini ve şoförlerin de kimlik ve evraklarını kontrol etti. Bazı araçlar ise "Panzer" ismindeki narkotik köpeğiyle arandı.



"UYGULAMA BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK GÜZEL OLUYOR"



Aracı aranan bir şoför, "Yapılan uygulama bence iyi bir şey. Bizim açımızdan da çok güzel oluyor. Mesela her türlü insanla karşılaşıyoruz. Gaspa uğradım, sahte paraya denk geldim, sarhoşlarla uğraşıyorum" dedi. Taksideki yolcu ise, "Gayet iyi, sürekli yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu uygulamalar bizim için yapılıyor" ifadelerini kullandı.



(Doğan Can Cesur -Volkan Kayalar /İHA)