İstanbul'da taksi içerisinde dehşet veren dakikalar: Bıçak zoru ile gasp etti İstanbul'da taksi içerisinde dehşet veren dakikalar: Bıçak zoru ile böyle gasp etti İstanbul'da bir taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi sürücüsüne dehşeti yaşattı.

İstanbul'da taksi içerisinde dehşet veren dakikalar: Bıçak zoru ile böyle gasp etti

İSTANBUL - İstanbul'da bir taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi sürücüsüne dehşeti yaşattı. Yanında bulunan bıçağı taksi sürücüsünün karnına dayanan şüpheli, taksi sürücüsünün cebinde bulunan paraları gasp etti. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanılan dehşet anları taksinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık alanında meydana geldi. Eyüpsultan İlçesi'nden binen kimliği belirsiz kişi taksi sürücüsüne Arnavutköy'e gideceğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen taksi sürücüsü Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık alanına geldiği anda bir anda arkada oturan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşadıkları karşısında şoke olan taksi sürücüsü şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine cebinde bulunan paraları çıkararak şahsa verdi. Taksi sürücüsüne dehşeti yaşatan şahıs, paraları aldıktan sonra taksiden inerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yanan dehşet veren anlar taksinin içerisinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce şahsın aracın arkasına oturduğu bir süre sonra ise cebinden bıçağını çıkararak taksi sürücüsünün karnına dayadığı görülüyor. Yaşanılanlar karşısında korkan ve korkusu yüzünden okunan taksi sürücüsü daha sonra cebinde bulunan paraları teslim ediyor.

Kaynak: İHA