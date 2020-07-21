İstanbul'da taksi dolmuş şoförleri eylemde!
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İstanbul'da taksi dolmuş şoförleri eylemde!

İstanbul'da faaliyet gösteren yüzlerce taksi dolmuş şoförü, araçlarına taksimetre takılması taleplerinin gündeme gelmemesinden dolayı tepki olarak araçlarını Saraçhane'deki belediye binasının önüne bıraktı. İBB önündeki taksi dolmuşçuların eylemi devam ediyor mu? İstanbul'da taksi dolmuş fiyatlarına düzenleme gelecek mi?

İstanbul'da taksi dolmuş şoförleri eylemde!
21.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:04

İstanbul'da faaliyet gösteren yüzlerce taksi dolmuş şoförü, kendi problemlerinin ve taleplerinin gündeme gelmemesinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için Kadıköy'den yola çıkarak araçlarını İBB binasının önüne bıraktı. Dolmuşçular taleplerini ise "Bizlerin talepleri şudur, geçmişte taksi dolmuşları taksimetre ile çalışma hakları vardı. Bu belli dönem sonra il trafik komisyonu kararlarından sonra belediyeye tahsil edildikten sonra bu kararlar gündeme alınmadı. Ondan dolayı böyle bir mağduriyet doğdu" diyerek ifade etti.

Taksi dolmuş şoförleri şikayet ve taleplerinin İBB komisyonlarında gündeme gelmediği iddiasıyla bir araya geldi. Alt komisyonlarda onaylanan şikayet ve taleplerinin üst komisyonlarda görüşülmediğini belirten taksi dolmuşçular, Kadıköy'de bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Taksi dolmuşçuları, taleplerinin yerine getirilmemesinden ötürü mağduriyet yaşadıklarını, kazanç sağlayamadıkları için araçlarının evlerinin önünde yattıklarını belirtti. Taksi dolmuş şoförleri, Kadıköy'den yola çıkarak araçlarını Saraçhane'deki İBB binasının önüne bırakmak üzere yola çıktı.

İstanbul'da taksi dolmuş şoförleri eylemde!

İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ EYLEMDE!

Talepleriyle ilgili farkındalık turu yapmak istediklerini belirten İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Altunışık, "Aylardan beri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım müdürlüğündeki taleplerimiz gündemle gelmiyor. Alt komisyonlarda defalarca onaylanmasına rağmen üst komisyonlarda onaylanmasına müsaade etmiyorlar. Bu konudan dolayı esnafımızın mağduriyeti var. Artık kazanç sağlayamıyorlar. Araçlarını 13 ay gibi bir süredir kapısının önünde yatıran esnafımız var. Çünkü aracını yenileyemiyor. O sermayesi yok. O yüzden aracını kapısının önünde yatırmayı tercih ediyor. Bizlerin talepleri şudur, geçmişte taksi dolmuşları taksimetre ile çalışma hakları vardı. Bu belli dönem sonra il trafik komisyonu kararlarından sonra belediyeye tahsil edildikten sonra bu kararlar gündeme alınmadı. Ondan dolayı böyle bir mağduriyet doğdu" dedi.

İstanbul'da taksi dolmuş şoförleri eylemde!

İSTANBUL'DA TAKSİ DOLMUŞ FİYATLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Dolmuşçular taleplerini ise "Bizlerin talepleri şudur, geçmişte taksi dolmuşları taksimetre ile çalışma hakları vardı. Bu belli dönem sonra il trafik komisyonu kararlarından sonra belediyeye tahsil edildikten sonra bu kararlar gündeme alınmadı. Ondan dolayı böyle bir mağduriyet doğdu" diyerek sorunu ifade ettiler. Konunun gündeme alınmasını bekleyen dolmuş şoförleri eyleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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