İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fatih'te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen 4 taksi şoförünün aracı 10 güne kadar trafikten men edilirken, taksimetre açmayan sürücülere 652 lira cezai işlem uygulandı. Taksimetre açmadığı tespit edilen bir taksi şoförü ise yazılan ceza sonrası pişkinlikle, "Ben o parayı bir günde kazanıyorum öderim' dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Taksi Denetimleri Genelgesi' sonrası İstanbul genelinde birçok noktada taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Fatih'te yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksi şoförlerine ceza yazıldı. Yapılan denetimde 4 taksi şoförünün aracı yolcu seçtikleri gerekçesiyle 10 güne kadar trafikten men edilirken, diğer bir sürücüye ise taksimetre açmadığı gerekçesiyle 652 TL cezai işlem uygulandı.

Taksiciden pişkin cevap: 'Bir günde kazanıyorum o parayı öderim'

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te taksicilere yönelik yapılan denetimde bir taksi şoförünün yolcu seçtiği ve taksimetre açmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü ise kendisine ceza yazıldığı esnada görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Yazılan ceza sonrası aracına binen taksi şoförü, muhabirin ne kadar ceza yediniz sorusuna pişkinlikle, "Bir günde ben kazanıyorum o parayı öderim" şeklinde cevap verdi.

Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi

İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi

İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi

İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Şafak Sezer Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Salih Uçan Stefan Kuntz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da taksi denetimi: 4 araç trafikten men edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:32:48. #1.12#