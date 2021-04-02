İstanbul'da taklit 3 bin 28 spor ayakkabısı ve 1428 terliğe el konuldu
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İstanbul'da taklit 3 bin 28 spor ayakkabısı ve 1428 terliğe el konuldu

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da taklit 3 bin 28 spor ayakkabısı ve 1428 terliğe el konuldu

İstanbul'da iki ilçedeki atölyelere düzenlenen operasyonda, taklit olduğu belirlenen 3 bin 28 spor ayakkabısı ve 1428 terlik bulundu.

İstanbul'da iki ilçedeki atölyelere düzenlenen operasyonda, taklit olduğu belirlenen 3 bin 28 spor ayakkabısı ve 1428 terlik bulundu.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'deki atölyelerde, çeşitli markalara ait ayakkabı ve terliklerin taklitlerinin üretilerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda bulunan ve taklit olduğu belirlenen 3 bin 28 çift spor ayakkabı, 1428 çift terlik ve 26 bin 110 yapım aşamasındaki ayakkabı ile 10 metre ayakkabı kumaşına el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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