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İstanbul'da takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

AA - Zafer Arslan - Güncel
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İstanbul'da takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde bahçe duvarına çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Yakacık'taki Öğretmenler Sokak'ta seyreden 34 LCB 73 plakalı otomobil, bahçe duvarına çarparak takla attı.

Hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Otomobil, kaza yerine gelen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Otomobil, İstanbul, Yakacık, Güncel, Haberler

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