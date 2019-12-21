İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı
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İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı

Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

21.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:36
İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı

Fatih'te bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balat Mahallesi'nde 15 'ta işe giden S.K'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan zanlının "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin işe giderken tacize uğraması ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatmış, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etmiş ve Balat'ta saklandığı çatı katında gözaltına almıştı.

Şüphelinin "kasten yaralama" ve "intihara teşebbüs"ten emniyette suç kaydı bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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