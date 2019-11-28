İstanbul'da suya zam teklifi, Ak Parti'nin karşı oyuyla İBB Meclisi'nde reddedildi

28.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılında uygulayacağı su tarifelerinde değişikliğe gitmeme kararı aldı.



Mecliste İSKİ Genel Kurulu'nda, "2020 Yılı Su Satış Tarifeleri ve Hizmet Tarifleri" ile ilgili teklifin görüşüldüğü sırada CHP ve İYİ Parti grupları yeni bir teklif sunarak 21 metreküpten fazla su harcamalarını kapsayan Konut-3 Kademesi'ndeki fiyat teklifinin 10,80 liradan 12,60 liraya yükseltilmesi önerisinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle